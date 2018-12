Recorrer el mundo en una bici de dos pisos

¿Qué es una tall bike? "Es una bici soldada encima de otra". Es decir una bici de dos alturas en el que la cabeza de la persona que la lleva está a unos dos metros y medio del suelo. La persona que está recorriendo el mundo en una bici de este tipo es Quico, que cuenta en SER Aventureros de quién cogió la idea, cuándo comenzó con la aventura y las ventajas e inconvenientes de esta bici que él llama cariñosamente Vita.

"En la parte de abajo llevo todo el equipaje y arriba voy yo. Es una bici soldada encima de otra. No me lo he invitado yo, hace unos años se lo vi a unos italianos", cuenta Quico desde India donde está ayudando a una amiga en un proyecto solidario. "La verdad es que es un circo ambulante", añade entre risas.

A pesar de que su tall bike es de todo menos cómoda -"ventajas tiene pocas, la dificultad radica en subir y bajar, lo más duro es el viento"- le compensa por ver la cara de sorpresa y las sonrisas de la gente con la se va encontrando. "Las caras de la gente es de sorpresa y sonrisas. Los niños dicen: "mira, mamá, un payaso". Es muy espectacular. Mi cabeza está como a dos metros y medio del suelo", cuenta antes de contar que Nepal es su próximo destino.