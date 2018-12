"Probablemente los cabecillas no viajen pero van a estar personas mucho más peligrosas"

Este domingo se disputa en Madrid la vuelta de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors. Un partido que tiene preocupado a los dispositivos de seguridad madrileños, tal y como ha contado Toño García en El Larguero. El periodista argentino especializado en barras bravas, Pablo Carrozza advierte del peligro en El Larguero: “Le puedo decir que la Barra de Boca va a estar y la Barra de River también va a estar. Hay barras que ya están allá, hay barras de Boca que tienen amistad con los ultras del Sevilla (…) Se van a buscar directamente a los cabecillas de las barras, entonces probablemente Rafael Di Zeo y Mauro Martín, que son los jefes de la Barra de Boca no viajen allá porque se sabe que los va a estar buscando toda la policía argentina que va a viajar expresamente para este partido, pero después de ahí para abajo va a viajar gente que es mucho más peligrosa, incluso también los Barras Bravas de River”.

“En Madrid ‘se compraron’ un problema bastante grande respecto a este partido. La misma gente que acá no pudo organizar un partido de fútbol es la que nosotros mandamos allá para que cuiden el Santiago Bernabéu, lamentablemente tengo que decirles que están en manos de nadie”, ha asegurado Carrozza.

Además, cuestionado por el nivel de peligro que cree habrá durante el choque, no ha dudado: “Creo que puede ser peligroso para nosotros en las calles de Buenos Aires mientras se juegue el partido y también en Madrid para ustedes porque estamos hablando de grupos delictivos, de organizaciones criminales, de gente que no tiene ningún tipo de problema en tirarle un botellazo a menos de un metro a un jugador de fútbol (…) No hace tanto tiempo en un Boca -River un partido que gana Boca 2-0 salen diciendo que empataron a dos porque hubo dos víctimas mortales”.