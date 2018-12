Clemente: "En mi fuero interno, pensaba que el Athletic me lo iba a ofrecer a mí"

El ex entrenador del Athletic Club Javier Clemente ha estado en El Larguero hablando del difícil momento que vive su antiguo club tras la crisis de resultados y la destitución del entrenador Eduardo Berizzo. El propio Clemente había sonado como uno de los candidatos a suplir al argentino, algo que finalmente hará Gaizka Garitano.

El técnico, que ha reconocido estar preocupado, ha hablado de la situación del equipo. "Se tienen que tranquilizar y coger la onda, el rival también juega. Es un equipo que tiene fuerza. El pueblo tiene fuerza también y es muy importante dentro del equipo. Hay cuatro o cinco que son veteranos, pero los chavales jóvenes serán probablemente los que están más preocupados. Garitano les tranquilizará", ha dicho.

Clemente también ha hablado de la destitución de Berizzo. "Me da pena, me parece buen tío, pero creo que no ha tenido suerte. Para entrenar al Athletic tienes que conocer muy bien el club y conocer muy bien como juega el equipo. En algunos partidos ha tenido mala suerte. Tienes que tener un librillo particular para conocer la identidad del equipo", nos cuenta.

Sobre la identidad

El vaso ha hablado de la filosofía del club. "Yo sí pienso que no hay que fichar a gente de fuera. Cuando cesaron a Mendilibar fui yo, y en aquella época, entre el público se dudaba si fichar a gente de fuera o ir yo. La mayoría del pueblo no quiere a gente de fuera. Para mí es porque para los que hemos nacido allí desde niños hemos llevado la camiseta del club. Es algo que se ha ido transmitiendo. Todos esos niños quieren jugar en el Athletic porque para ellos es factible, ya que solo cogen a gente de allí", nos explica.

"Yo he entrenador en más clubes que me han abierto las puertas y me han tratado fenomenal. Nosotros queremos que nuestros críos sepan que ese es el equipo de ellos. Si te traes extranjeros vas a elegir los mejores, y tus chavales lo verían mal", añade.

Clemente cree que no tiene sentido preguntar a la gente si hay que traer o no extranjeros. "Todos los años bajan tres, y el Athletic sin fichar extranjeros no ha bajado nunca", dice. "Nosotros somos un equipo de tradición y hemos jugado de forma diferente a la que han jugado el resto. Teníamos una filosofía y uno raíles puestos, y ese raíl ha variado", explica.

El entrenador ha concluido diciendo que esperaba que le ofrecieran a él entrenar al equipo, algo que finalmente hará Garitano. "En mi fuero interno, pensaba que me lo iban a ofrecer a mí", ha dicho.