Empieza el puente de la Constitución, cuatro días nada menos, un macropuente, la excusa perfecta para que la Cara B hable de puentes. Es el último respiro antes del fin de año, para los que se lo puedan coger, eso sí. Este año 2018 hemos tenido cuatro macropuentes. Han sido 14 días festivos y 9 de ellos fiestas nacionales comunes para toda España. Hoy la Cara B habla de puentes, empezando por los más grandes, los macropuentes, que es como los llamaba Rajoy. En su discurso de investidura de la primera legislatura, es de diciembre de 2011, prometía reformar el calendario laboral, la idea era evitar los macropuentes. Siete años más tarde, andamos igual, los famosos macropuentes no han desaparecido. Agrupar los festivos ha sido durante mucho tiempo una intención de la patronal, pero ellos mismos creen que es muy difícil de materializar.

Para el año que viene ¿cuántos puentes tenemos? Pues el año que viene solo hay un puente festivo en toda España al mismo tiempo, es el 15 de agosto, que cae en jueves. Siendo el día que es, igual mucha gente no lo nota porque la mitad de los españoles estarán de vacaciones. Y fines de semana largos hay dos, el 1 de noviembre y el 6 de diciembre, que son viernes.

En cuanto a la definición y la etimología de puente, vamos a hablar solo de la primera acepción, porque en la RAE tiene 16 y si no, no acabamos: "Construcción de piedra, ladrillo, madera, hierro u hormigón, que se construye y forma sobre los ríos, fosos y otros sitios, para poder pasarlos". Dialécticamente era usado como femenino, en gallego el puente es 'a ponte'. Proviene del latín “pons-pontis”. ¿Cuál es el primer puente de la historia? Pues al primero que se le ocurriera cruzarlo, viendo un tronco caído en el agua entre dos orillas de un río; pero bueno, puentes construidos con ese fin, los primeros, son de los romanos, que ya los hicieron de piedra. Del primero del que se habla es el puente Sublicio, de mediados del siglo VII a. C. Por extensión, puente se utiliza para mencionar algún tipo de enlace, de vínculo, de conexión entre dos situaciones o entre dos cosas.