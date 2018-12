Àngels Barceló, al número dos de Vox: "Yo soy feminista, ¿le parezco nazi?"

Este miércoles, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha visitado el programa 'Hora 25' tras la irrupción de esta formación en el parlamento de Andalucía. La formación liderada por Santiago Abascal ha conseguido 12 escaños y tanto PP como Ciudadanos parecen dispuestos a pactar con este partido para formar gobierno y desalojar al PSOE de Susana Díaz del poder tras 36 años de socialismo en Andalucía.

Durante la entrevista, el propio Ortega Smith ha introducido el término 'feminazis'. "La ley no tiene género", ha aseverado el número dos de Vox. "No queremos que las mujeres estén sometidas a la dictadura de la ideología de género (...) Amamos que las mujeres tengan libertad, pero no que estén sometidas a la dictadura de la ideología de género", ha añadido posteriormente, acusando a las 'feminazis' de formar parte de los grupos totalitarios. "Es tan violento cuando un hombre agrede a una mujer como cuando una mujer agrede a un hombre", ha respondido en otra ocasión Ortega Smith, que incluso ha llegado a afirmar, sin base documental, que el Estado silencia los asesinatos de mujeres a hombres.

En un momento de la entrevista, Àngels Barceló ha interrumpido la argumentación de Ortega Smith:

Àngels Barceló: "Yo soy feminista, ¿le parezco nazi?"

Ortega Smith: Mire, si lo que defiende usted es a la mujer, yo nunca le diría nazi. Si defiende una imposición totalitaria...

Victoria Lafora: Yo también soy feminista.

Si feminismo es defender a la mujer, yo también lo seré. Pero el problema es que yo me refiero a quienes insultan y agreden y dicen que en caso de duda, la nuca del hombre en el bordillo.

Escucha la entrevista completa: