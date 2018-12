Fenómenos extraños tras las elecciones andaluzas. Ya estábamos acostumbrados a que en las noches electorales todos se declarasen ganadores, pero lo que no habíamos visto nunca es a un partido eufórico por el éxito de un competidor. A Casado y los suyos solo les faltó descorchar cava para festejar que Vox les arrebatase unos cuantos cientos de miles de votos. Manifestaciones contra los resultados electorales. Las ha habido en Andalucía, como antes en Estados Unidos o en Italia, un desahogo sin duda aunque a efectos prácticos suena algo así como a salir a protestar contra la lluvia.

Alberto Núñez Feijoo, presidente gallego y mega barón del PP, dijo el sábado que los gobiernos de partidos que no han ganado las elecciones conducen a la parálisis y al sectarismo. Era lo mismo que llevaba defendiendo desde hacía muchos años. El lunes cambió de opinión. Pedro Sánchez dijo hace dos semanas que no presentaría presupuestos para no marear a los españoles. Este martes ha anunciado que los presentará. Habrá que ir comprando Biodramina.