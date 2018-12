"Mi hermano, parado de larga duración, me dice que vive con miedo"

Gloria nos cuenta en el Diario su historia familiar: "somos tres hermanos, la mayor está jubilada, cobra sobre 600 euros; yo soy jubilada anticipadamente, cobro unos 800 euros. Y luego está mi hermana, que tiene 57 años y es parado de larga duración, con mucha experiencia laboral, pero con trabajos cada vez más precarios y breves". Cada una le ayuda como puede, "mi hermana le ayuda psicológicamente, ella es muy suave para hablar, y yo le ayudo económicamente dentro de mis posibilidades. Mando su currículum a muchas empresas", describe. El hermano de Gloria ha trabajo este año varios meses, "y él, el más feliz del mundo, no se puede ser más feliz que con un trabajo". Pero ahora mismo está en paro y le han ofrecido un trabajo "de mensajería ofreciéndole entregas a un euro, con el combustible a cargo de él", algo que ha minado la moral de Gloria. "Yo le pregunto, ¿cómo vives? Y me dice que con miedo. El miedo debe de contagioso porque a mí me lo está pegando", concluye.

