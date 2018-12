Manuel Valls: "No puede haber ningún pacto con Vox"

Manuel Valls ha sido tajante sobre la gobernabilidad en Andalucía tras los resultados electorales: “No puede haber ningún pacto con Vox”. El candidato a la alcaldía de Barcelona asegura que le preocupa la posición del PP, dispuesto a pactar con Vox, y plantea “un pacto entre los partidos constitucionalistas” para que la extrema derecha no entre “en el juego político”.

Valls, que se presenta a las municipales como candidato de una plataforma apoyada por Ciudadanos, ha pedido no especular con que Rivera pacte con Vox porque “no ha ocurrido” y Cs es un partido “liberal, progresista y profundamente europeísta”. Cree el ex primer ministro francés que la mejor solución para Andalucía es un gobierno de Ciudadanos “con el respaldo del PP y del PSOE, o que al menos no lo bloquee” porque “cualquier coalición es legítima salvo con fuerzas que vulneran la Constitución”.

En una entrevista en ‘Hoy por Hoy’, el candidato ha pedido combatir los radicalismos, no solo los de extrema derecha. “Si hablamos de Vox, tenemos que hablar también del rol que se da a los separatistas y a los populistas en Cataluña”. En este sentido, ha lamentado el escrache que sufrió ayer en un acto en Barcelona y del que ha culpado a independentistas, a Podemos y al “equipo de Ada Colau”: “No me van a impresionar. En Francia hemos luchado contra el terrorismo y no van a impedir el debate democrático. Pero es grave porque atacan la convivencia”.

El candidato a la alcaldía de Barcelona ha definido al PSOE como un “partido constitucionalista”, pero lamenta su “ambigüedad respecto al separatismo”, que “ha pagado” en las elecciones andaluzas. Y ha puesto como ejemplo el caso de los insultos que sufrieron Rivera y Savater en Navarra: “La única palabra que vino del PSOE fue acusarles de provocar, cuando la provocación estaba en la calle”.