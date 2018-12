¿Quién debe pagar la seguridad de una final de fútbol?

El Sindicato Unificado de Policía ha reclamado hoy que la seguridad exterior de los grandes acontecimientos deportivos no corra a cargo, en exclusiva, de las arcas públicas. No es la primera vez que lo hacen, pero insisten en las vísperas de la final de la Copa Libertadores entre River y Boca que se celebrará excepcionalmente en el Bernabéu el próximo domingo y requerirá, vistos los precedentes violentos que han provocado la rareza, una movilización policial récord que puede llegar a los 3000 agentes.

No parece insensata la reclamación dado que se trata de un espectáculo privado que genera grandes ingresos. Es cierto que los encuentros de fútbol no son los únicos acontecimientos masivos que requieren seguridad pública, desde los grandes conciertos a las procesiones de Semana Santa, como también es verdad que la celebración de este tipo de eventos genera ingresos y dan prestigio añadido a las ciudades en que se realizan. Todo eso habría que ponerlo en la balanza para cuantificar la magnitud del copago. Pero lo que parece razonable es que una parte de la factura debería correr a su cargo y no pagarla en exclusiva con los impuestos de todos los ciudadanos.