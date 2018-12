"Estoy muy bien, muy contenta; cansada porque ha sido una noche muy intensa, pero recibiendo muchos mensajes de cariño de compañeros". Son las palabras de la periodista María Casado, que se ha asomado este miércoles a 'La Ventana', horas después de ser elegida presidenta de la Academia de la Televisión.

Casado, que actualmente presenta La mañana de la 1 en Televisión Española, afronta este nuevo reto con ilusión: "Me gusta asumir responsabilidades, no me da miedo dar este paso al frente. "Los que amamos nuestra profesión, en este caso la televisión, tenemos que ser valientes y pelear por lo que queremos".

La periodista nacida en Barcelona hace 40 años será la primera mujer en ocupar ese cargo, un hecho sobre el que también ha opinado: "Siempre tiene que haber una primera vez. Ojalá que, en unos años, el que una mujer ocupe un puesto de responsabilidad ya no sea noticia".

"Tenemos muchos retos de futuro. La Academia debe ser algo más que los debates electorales y los premios", ha afirmado Casado, que ha pedido la ayuda "de todos" y que ha expresado uno de sus deseos respecto al futuro de la Academia: "Me gustaría que mi generación y los que vienen apretando fuerte detrás tengan cabida y se sientan representados".