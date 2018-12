Manu Carreño: "Solari sigue siendo un entrenador provisional"

"No estoy al tanto de eso, no es mi esfera de competencia", dijo Solari en la sala de prensa cuando le preguntaron si tiene pensado algún fichaje.

Sobre esta declaración opinó Manu Carreño en El Larguero. "Solari lo tiene muy claro. Ganar un partido, ganar el siguiente y ganar el siguiente. Nada más. Pero decir que no está al tanto de lo que está haciendo el Real Madrid en cuanto a fichajes cuando te acaban de hacer tres años de contrato. No está ni al tanto. Le pueden traer un delantero o un defensa", comentó.

"Aunque también entiendo la situación de Solari. Porque aunque su contrato diga que es el entrenador hasta 2021 para mí, y creo que para él, sigue siendo un técnico provisional. Y él lo sabe", continuó.

Por último, el director de El Laguero concluyó: "Solari todavía se está haciendo como entrenador. Se está haciendo entrenador de élite en el banquillo del Real Madrid y él no está ahora para pedir, y yo lo entiendo. Pero decir que no está ni al tanto a mí me ha sorprendido".