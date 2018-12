Teresa Revilla: "Es increíble que siga sin haber igualdad en la sucesión la Corona"

Solo una mujer integró la Comisión que hace 40 años elaboró la Constitución Española de 1978. Fue Teresa Revilla, que cuatro decenios después, recuerda en Hoy por Hoy que convenció a la dirección del grupo parlamentario de UCD de la necesidad de que una mujer formara parte de esa comisión.

Revilla ha recordado en Hoy por Hoy que fue la única que defendió una enmienda para que en la Carta Magna no figurara la prevalencia del varón en la sucesión a la Corona. Una enmienda que finalmente retiró: "yo entendía que no había ningún argumento para ese artículo. La presión para que retirara esa enmienda fue terrible", recuerda. Finalmente la retiró y visto 40 años después, considera que ese artículo es "una incoherencia y una discrimación total que no puede aceptarse"

"Se respiraba miedo a la represión"

Otra de las diputadas que estaba en el Congreso en esos años es María Izquierdo que recuerda que al negociarse la Constitución "se respiraba mucho miedo a la represión". Izquierdo ha destacado, igual que Dolores Pelayo, que "las mujeres votaron masivamente a favor de la democracia". Las dos confían en ver a una mujer presidiendo el Gobierno de España porque "no se puede perder la inteligencia del 50% de los ciudadanos de este país", recordando uno de los argumentos de sus discursos a finales de los setenta.