"Necesitamos más tiempo de baja maternal"

"Mi trabajo flexible me permite cuidar a mi hijo en la medida de lo posible, pero es verdad que se me ha quedado muy corto el permiso por maternidad, he tenido que renunciar a la lactancia materna en el tiempo en el que no he podido estar con mi hijo. Creo que las madres necesitamos un poco más de tiempo, al menos para completar los seis meses de lactancia materna que recomienda la OMS", nos cuenta Ana. Fue madre hace cinco meses, y lleva trabajando casi uno. "Yo he podido alargar mi baja porque me he cogido vacaciones, lactancia acumulada. No me he cogido reducción de jornada porque supone perder muchas cosas, poder adquisitivo, y que a nivel profesional dejas de crecer en ese sentido", destaca.

