'Roma' de Cuarón revoluciona el siglo XXI

Empezamos con los estrenos de la semana, iniciamos con Roma, la película de Netflix dirigida por Alfonso Cuarón que ganó el León de Oro en Venecia. Está ambientada en el año 61 en un barrio burgués de Ciudad de México, y cuenta relación de una criada indígena que cuidó de Cuarón y sus hermanos. La memoria familiar le sirve para hablar de muchos de los problemas políticos y sociales de su país.

Se estrena también Robin Hood, la nueva versión de este personaje que roba a los ricos para dárselo a los pobres. La película está protagonizada por Taron Egerton y Jamie Foxx, y dirigida por Otto Bathurst, que ha dirigido episodios de series como Black mirror o Peaky Blinders. En este caso, tenemos las cruzadas de por medio, el racismo y la corrupción de la corona británica y a este líder de la izquierda en la edad media.

Pasamos al terror con Suspiria, el remake que el italiano Luca Guadagnino, el director de Call me by your name, ha hecho del clásico de Dario Argento. PLa cinta está protagonizada por Dakota Johnson y Tilda Swinton, Johnson se adentra en el mundo de unas brujas que controlan una academia de baile en el Berlín de los años 70.

Continuamos con Ralph rompe Internet, la secuela de Rompe Ralph en la que Rich Moore repite como director junto a Phil Johnston, quienes ya trabajaron juntos en la primera parte y en Zootrópolis. En esta ocasión, Ralph y su mejor amiga Vanelopee salen de los recreativos y se adentran en el mundo de Internet.

Terminamos los estrenos con El Rey, la primera producción cinematográfica del Teatro del Barrio en Madrid. La dirigen Alberto San Juan y Valentín Álvarez y adapta la obra de teatro del mismo título. Adolfo Suárez, Martin Villa, Felipe González o Franco son algunos de los personajes que se reparten Willy Toledo y Alberto San Juan.

Comentamos las nominaciones para los Premios Feroz, los premios de la prensa española, una asociación que preside María Guerra. La favorita es El reino, el thriller sobre la corrupción del PP de Rodrigo Sorogoyen. Y también conocemos las nominaciones para los Globos de Oro, la película con más candidaturas es El vicio del poder, con 6, una comedia satírica sobre el vicepresidente Dick Cheney con Christian Bale, seguida de Ha nacido una estrella, con 5.

Para terminar, en la sección de televisión nos vamos a finales de los años 50 en Nueva York y París, con La maravillosa señora Maisel, que vuelve con su segunda temporada a Amazon Prime Video tras ganar todos los premios del año; arrasó el año pasado en los Globos de Oro y también en los Emmy. Consta de 10 capítulos ya están disponibles en la plataforma.