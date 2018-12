Yago de Vega: "No podemos hacer de la violencia algo normal"

A menos de 48 horas de que el Santiago Bernabéu albergue la final de la Copa Libertadores, las autoridades ya han comenzado con las medidas de seguridad. Dos barras bravas fueron retenidos en el aeropuerto y se les negó el acceso a España por su historial delictivo.

"A mí lo que me parece sorprendente es que se están echando las manos en la cabeza en Argentina como diciendo: 'Nos han robado la fiesta del fútbol argentino'. A mí me sorprende que toda esa gente no se haya manifestado igual de vehemente a la hora de condenar a estos indeseables que no son cuatro, que son bastantes más", dijo Yago de Vega.

Respecto a las palabras de Menotti en SER Deportivos, el jugador argentino "dice que esto siempre ha pasado que los jugadores se están acostumbrado. Yo alucino con estas cosas. Como siempre ha pasado, ¿lo tenemos que dejar ahí y que siga pasando? Si consideramos como habitual que apredréen un autobus aunque sean cuatro imbéciles, jamás se podrá solucionar el problema".

"Si esto siempre ha pasado y los jugadores están acostumbrados, vamos fatal y me parece que esto lo tenemos que cambiar y lo tienen que cambiar la gente importante, la gente que crea opinión, pero bueno este es un problema que tiene Argentina, no en su fútbol, sino en la sociedad. Esto de normal no tiene nada".

"Lo único que deseo es que aquí en Madrid, los que estamos aquí viviendo, no tengamos que aguantar a ninguno de estos indeseables y que no vivamos ningún tipo de percance en un hecho histórico que va a pasar en Madrid. Jamás en la historia había habido tantos policías para un evento deportivo y tiene que ser un evento organizado desde fuera, por clubes que no son españoles y que vienen a disputarlo aquí por un acto de violencia en su país", concluyó.