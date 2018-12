"El Ministerio de Ciencia lleva seis meses prácticamente sin contenido"

El bioquímico y exdirector del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Mariano Barbacid, ha lamentado en 'Hoy por Hoy' que el Gobierno "se haya olvidado de la ciencia. Tuvimos un momento de esperanza cuando se creó el Ministerio de Ciencia, pero estos seis meses han estado prácticamente sin contenido. Prácticamente no ha pasado nada con ese ministerio". Barbacid, que lleva meses dando la voz de alarma porque falta financiación pública, lanza un mensaje a la sociedad, "el año pasado el 70% de la financiación para investigación no se gastó y, sin embargo, esto no fue titular de los grandes periódicos de nuestro país. Imagínense si esto hubiese pasado con la sanidad, hubiese habido manifestaciones. Todos somos responsables de la falta de presión para que la ciencia sea una prioridad".

Barbacid pide "que este año no se devuelva ni un solo euro", especialmente si se tiene en cuenta que "estamos trabajando con cantidades del año 2000, se han retrocedido 18 años". El científico subraya la necesidad de recursos, "si no se consigue dinero de fuera es imposible trabajar. A lo que hay que sumar los problemas administrativos", subraya. Por ejemplo, "los científicos llevamos años clamando porque se reconozca un Estatuto del Investigador". La base, insiste, "tiene que ser la financiación pública".