¿Qué son los barrabravas y por qué no son unas hinchas cualquiera?

Este fin de semana se juega en Madrid un partido de alto riesgo que los argentinos fueron incapaces de organizar en su país: la final de la copa Libertadores entre River y Boca Juniors. Un partido que tuvo que ser cancelado en Argentina por el altísimo nivel de violencia que lo rodeaba. Detrás de esa amenaza están las barrabravas, eso que aquí -equivocadamente- muchos interpretan como "la manera argentina de vivir el futbol". En realidad las barrabravas son grupos organizados muy violentos con conexiones con el poder que sirven "para todo propósito siempre que sea delictivo", según Hugo Alconada Mon, periodista argentino de investigación y autor del libro La Raíz, sobre la corrupción en Argentina.

¿Qué son las barrabravas y por qué tenemos que entenderlas como algo más complejo que una afición radical de un equipo de futbol?

Son una maquinaria que mezcla mano de obra desocupada, punteros políticos y delincuentes. En definitiva terminan siendo mucho más que el hooligan tradicional que conocemos de Inglaterra. Son personas que sirven para todo propósito siempre que ese propósito sea delictivo.

¿Mano de obra que trabaja para quién?

Para políticos y para empresarios. En Argentina operan desde hace ya décadas y hemos visto incluso como candidatos electorales de los más diversos partidos terminan recurriendo a los barrabravas para llevar personas a votar.

¿La política argentina le debe favores a los barra bravas?

Fotografía de Hugo Alconada Mon, tras publicar su libro 'La Raíz' / EFE

Por supuesto. La política argentina recurre muchas veces a los barrabravas para las tareas desagradables, en las que ellos no quieren aparecer mezclados. Y a cambio, muchas veces los barra bravas se han convertido prácticamente en empresairos. Por ejemplo en el Boca-River que se jugó en Buenos Aires, se calcula que como mínimo los barrabravas de Boca Juniors -que eran los locales- generaron un negocio de 7 millones de pesos con la reventa de entradas. Los dirigentes muchas veces les ceden tajada de su negocio para evitar problemas.

Hay que tener en cuenta que Boca Juniors prácticamente no vendió entradas para ese partido. Todas las que hubo las había distribuido el club. De manera que las entradas de los barrabravas no se compraron por internet. Y para el partido de Madrid, los barrabravas que deambulan ahora por España tampoco compraron entradas, las consiguieron de favor. Alguien se las dio

¿Todas las barrabravas son violentas?

No. No son todas iguales. Hay algunas que son famosas por su capacidad de agresión, como la de Boca Juniors, que es de las más conocidas internacionalmente. Pero hay otras, como por ejemplo Old Boys, conocida por su antisemitismo

¿Y están los barrabravas protegidos de alguna manera ante policía y justicia?

Sí, jueces y fiscales terminan protegiéndoles. Incluso hay dirigentes de determinados clubs que levantan el teléfono y interceden por ellos

Mauricio Macri, presidente de Argentina, fue presidente de Boca Juniors. ¿Cómo actuó él frente a la barrabrava de Boca, conocida como 'la Doce'?

Macri lidera, como presidente de Argentina, un intento para acotar a las barras bravas de todos los equipos. Pero es interesante recordar que en su pasado como presidente de Boca hubo una investigación hace unos diez años sobre la legendaria Doce en la que él declaró que no le constaba la existencia de barras bravas en Boca Juniors. Cuando 'la Doce' llevaba décadas existiendo