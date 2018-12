"El riesgo de accidente nuclear está creciendo"

Dice el informe SIPRI, el estudio que cada año analiza el comercio mundial de armas, que actualmente hay nueve países que poseen armas nucleares... son Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Entre todos ellos tienen cerca de 15.000 cabezas nucleares, casi cuatro mil desplegadas con fuerzas operativas y otras dos mil en estado de alerta operativa alta... es decir, listas para entrar en acción...

Son cifras aproximadas porque -añade este estudio- se cree que China, Corea del Norte, India y Pakistán están ampliando sus arsenales nucleares a pesar de que está en vigor el Tratado para la reducción de este tipo de armas...

Hoy hablamos con una de las centinelas que vela por el cumplimiento de este tratado, por el fin de la amenaza nuclear... Es Beatrice Fihn, trabajadora del ICAN, que recibió el premio Nobel de la Paz de 2017.

Estamos preocupados por algunas noticias relacionadas con las armas nucleares pero, lo primero, ¿dirias que estamos más seguros o no que hace diez años, por ejemplo...?

Como muchas cuestiones ahora mismo, está extremadamente polarizado. Tenemos a la mayoría de países del mundo haciendo grandes progresos para prohibir las armas nucleares y unirse a los tratados de prohibición de armas nucleares, y eso nos hace más seguros. Pero luego tenemos a los países de las armas nucleares, que se están oponiendo fuertemente a este tratado y están modernizando las armas nucleares, amenazando con usarlas, intentando desarrollar nuevos tipos de armas nucleares… tenemos al presidente Donald Trump que acaba de salir del tratado INF, por ejemplo, hace unas semanas. Y eso hace, en particular a los europeos, menos seguros. Así que el riesgo del uso de armas nucleares o de accidente, en realidad está creciendo.

Citaba a Trump... ¿es justo que Estados Unidos sea el árbitro de las armas nucleares en el mundo cuando ellos no están en el tratado internacional?

Creo que el resto del mundo tiene mucho poder para crear nuevas normas y estándares, con o sin Estados Unidos o Rusia. Y hemos visto que hay otras cuestiones de armas nucleares, como las minas terrestres. Muchos países prohibieron estas armas y eso hizo que EEUU cambiara su posición, a pesar de que no firmaran el tratado. Así que creo que tenemos mucho más poder. Es como la democracia en general. La gente en el poder puede decidir sólo en la medida en que la mayoría se lo permita. Si la mayoría dice “No, ya no aceptamos esto”, entonces todo cambia. Así que con este tratado realmente estamos intentando empujar a países nucleares como Estados Unidos a tomar medidas más progresivas.

¿Cuál es exactamente el trabajo de su campaña?

Estamos intentando crear conciencia pública y presionar a los estados para que firmen el tratado de prohibición de armas nucleares. Tenemos de todo, desde activistas a académicos a campañas, redes sociales… para educar a la gente y pedirle que exija a sus gobiernos que firmen este tratado.

¿Y la industria? Tiene un papel importante en todo esto...

Sí, trabajamos con muchos productores de armas nucleares, compañías privadas que ganan dinero amenazando con masacrar a civiles. Hemos identificado a las empresas que producen armas nucleares y hemos identificado qué bancos y fondos de pensiones, por ejemplo, financian esto. Así que puedes consultar por ejemplo si tu banco coge tu dinero y se lo da a los productores de armas nucleares. Queremos poner presión financiera en estas compañías para que dejen de producir estas armas.

¿cuáles son las compañías que participan en este negocio?

Hay compañías como Lockheed Martin, Boeing o Honeywell, muchas empresas americanas, por supuesto, están invirtiendo mucho. Compañías británicas también, compañías francesas, Airbus por ejemplo. Y en ellas, las armas nucleares es una parte mínima de su producción, de su negocio. Y hemos visto otras situaciones con armas nucleares en las que si les supone financieramente una carga y algo estigmatizador, lo abandonan. Les interesa ganar dinero. Tenemos que convencerles de que fabricar armas nucleares no es un negocio, no es una inversión a largo plazo porque estas armas serán eliminadas.

Hablemos de Irán... ¿cuáles han sido las consecuencias de la ruptura del acuerdo internacional por parte de Trump?

Está realmente socavando la diplomacia, socavando esta idea de negociar soluciones. Francamente es algo estúpido por parte de los EEUU, no está en los intereses de EEUU salirse del tratado, estaba funcionando, estaba previniendo a Irán de ser capaz de desarrollar armas nucleares, y ahora estamos viendo que eso se está desmoronando, junto con otros tratados como el INF, lo cual es muy preocupante.

Pero... ¿estaba Irán cumpliendo con su parte?

Sí, están cumpliendo con el acuerdo hasta ahora. La Agencia Internacional de Energía Atómica está inspeccionándolo, y la UE está verificando. Incluso Rusia ha dicho que Irán se está quejando del acuerdo.

Y Corea del Norte... ¿es el mundo más seguro tras la negociación con Trump?

No hemos visto resultados concluyentes de esa negociación todavía. Hubo mucho diálogo, banderas y reuniones lujosas en Singapur, pero no hemos visto ningún resultado concreto de esto.

Muchos tuits de Trump...

Exactamente, así que obviamente estamos en una posición mejor ahora de la que teníamos a inicios de año, cuando estaba amenazando con destruir Corea del Norte, y Corea del Norte estaba devolviendo amenazas similares, esa era una situación extremadamente peligrosa, pero estos dos líderes nos llevaron hasta ahí. Fueron y luego volvieron, no creo que se les deba dar más confianza en que encontrarán una solución. La única solución al problema de Corea del Norte es que estos dos países renuncien a las armas nucleares y firmen el tratado de prohibición de las armas nucleares. Y España tiene que hacerlo también, no podemos pedir más a Corea del Norte que a España, España debe adherirse a este tratado también.

Pero Corea del Norte no ha rechazado las armas nucleares...

En realidad el Gobierno de España, en sus negociaciones ahora ha acordado que va a firmar este acuerdo, así que ahora tenemos que acompañar al gobierno español, asegurarnos de que se comprometen totalmente con esto y de que rechazan las armas nucleares.

¿qué otros países les preocupan?

Cualquier país nuclear es una gran preocupación. Tenemos 9, y creo que la diferencia con la guerra fría, lo que hace este momento más peligroso que la Guerra Fría, es que no hay dos bloques, es mucho más multipolar. Tenemos tenciones regionales en la península de corea, tenemos crisis emergentes entre China y EEUU, entre la OTAN y Rusia, India y Pakistán, Israel en Oriente Medio, tenemos todos estos contextos diferentes y la seguridad está cambiando muy rápidamente, y todas las decisiones en las que se basa la teoría de distensión nuclear ya no sirven, ya no estamos en 1940. Esto es 2018, tenemos alta tecnología militar, tenemos líderes mundiales hablando en twitter sobre el uso de estas armas. Es mucho más impredecible, y la información que conseguimos es mucho más confusa y rápida, lo que significa que las armas nucleares se están convirtiendo en una gran responsabilidad.

Da la impresión de que no hay una negociación multilateral... cada uno va por su lado...

Totalmente. Creo que la razón por la que vemos un incremento de líderes autoritarios, del nacionalismo, en esta actitud de macho de “mis bombas son más grandes que las tuyas”… las armas nucleares están unidas a eso. Sin fundamentalmente antidemocráticas, anti inclusivas y anti negociaciones, amenazando con matar masivamente a civiles como forma de protegernos. Pero durante mucho tiempo, países como España han sido capaces de decir: nosotros no tenemos armas nucleares, pero aun así participa de las actividades alrededor de las armas nucleares y ayudando a países como Reino Unido, Francia, EEUU y la OTAN a tener sus armas nucleares, y creo que con el gobierno que hay ahora tenemos señales positivas de que finalmente darán un paso adelante y harán lo correcto. Y creo que deberíamos animarlo.

¿Se puede saber cuánto dinero se mueve en esta industria?

Es una enorme cantidad de dinero. Las armas nucleares se están incluyendo en programas de modernización, lo que significa que se gastarán como un trillón de dólares estadounidenses en la próxima década en armas nucleares. Es una enorme cantidad de dinero, podría destinarse a cosas que realmente nos proporcionen seguridad: sanidad, educación… seguridad para la gente.