Ser Consumidor te prepara para la Navidad

Analizaremos juguetes para ver si son seguros o no

Es una de las estrellas de la Navidad. Los juguetes representan unos de los gastos más importantes en estas fechas y no pocas veces tenemos dudas sobre su seguridad, si pueden o no ser peligrosos para los pequeños. Sobre todo cuando se compran en ciertos establecimientos. Por eso Ser Consumidor ha comprado algunos juguetes en ciertos tiendas no especializadas y los ha llevado a la Unidad de Juguetes del Centro de Investigación y Control de Calidad de la Dirección General de Consumo, del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, donde los han sometido a todo tipo de pruebas. Un peluche, un disfraz, unas pistolas, un sonajero… ¿Pasarán las pruebas de seguridad?

¿Cómo nos gastaremos el dinero estas Navidades?

La consultora Deloitte ha realizado un estudio sobre cómo nos gastaremos el dinero los españoles estas Navidades, en qué, cómo pagaremos, etc y hablaremos con uno de su socios para que nos de todos los detalles.

Qué tener en cuenta al comprar un móvil

Los móviles son algunos de los regalos estrella de estas fechas y, con la ayuda del responsable de “Cacharradas”, conoceremos lo básico a tener en cuenta para elegir entre tres niveles de teléfonos, en función de nuestras necesidades y nuestro bolsillo.

Mantecados de Estepa

En nuestra sección Denominación de Origen y mucho más, hablaremos de los famosos mantecados de Estepa

Y nuestro asesor

Francisco Ferrer, asesor jurídico de Facua, ayudará a los oyentes que tengan problemas