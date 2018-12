SER Consumidor pone a prueba los juguetes

Analizamos juguetes… ¡y no todos aprueban en seguridad!

Es una de las estrellas de la Navidad. Los juguetes representan unos de los gastos más importantes en estas fechas y no pocas veces tenemos dudas sobre su seguridad. Ser Consumidor ha comprado esta semana algunos en tiendas “baratas”, de origen asiático, y los ha llevado a la Unidad de Juguetes del Centro de Investigación y Control de Calidad de la Dirección General de Consumo, del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, centro de referencia en el que se analizan todos los juguetes sospechosos, incautaciones, etc. ¿Los resultados? Una disfraz ardió en la prueba de fuego, aunque no a la velocidad necesaria como para considerarlo seguro; unas pistolas pasaron la prueba de fuerza pero no la de las ventosas: se retiraban con facilidad y un niño podría tragárselas. El oso de peluche que analizamos aguantó bien la fuerza que le hicieron en el ojo - no se desprendía - y también la del mechero: se quemaba parcialmente, pero no ardía. Sin embargo, una flauta no pasaba la prueba de “choque” y se convertía en un objeto peligroso; un carrito de bebés tampoco aguantaba la prueba de peso y se rompía con cierto peligro para los niños. “El 50% de los juguetes sospechosos que nos llegan y no pasan las pruebas son procedentes de China”, nos ha dicho Manuel Carbó, director del citado centro de investigación, presente durante durante las pruebas realizadas.

Gastos en Navidades

Desde la consultora Deloitte nos han dado los detalles de cómo nos vamos a gastar el dinero los españoles estas Navidades. En regalos, comida y celebraciones se nos va a ir gran parte de los 600 euros del presupuesto por familia.

Comprar móvil

Iñigo Sastre, de Cacharradas, Podium Poscast, nos ha dado las claves para comprar móviles.

Mantecados de Estepa

En nuestra sección Denominación de Origen y mucho más, también hemos hablado de las propiedades y cómo se elaboran los famosos mantecados de Estepa

Y nuestro asesor

Francisco Ferrer, asesor jurídico de Facua, ha ayudado a los oyentes que tenían problemas