La magia de la radio: pedida de matrimonio en 'A vivir' y con James Rhodes como testigo

El amor y la radio, una vez más, se han vuelto a unir para dejar una bonita estampa en el programa especial de 'A vivir' celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Javier del Pino, tras leer varios comentarios, dio con Rubén que relataba que "una de las cosas que más nos une mi pareja y a mi es la Cadena SER".

"Pilar, amor, sé que no te gusta que te ponga en situaciones embarazosas, de modo que me gustaría decirte que puedes responder a la pregunta que voy a hacerte a continuación sin ninguna clase de compromiso, pero me temo que no va a ser posible porque sospecho que ya conoces el fondo de la cuestión que quiero plantearte", empezó Rubén tras invitar a Pilar a salir a escuchar un mensaje.

Rubén explicó que solo necesita "tres pilares" en su vida para ser feliz. El primero "disponer de una información veraz", haciendo un guiño a las principales caras de la Cadena SER -con la ayuda inestimable de Javier del Pino, Pepa Bueno, Carles Francino, Àngels Barceló e Iñaki Gabilondo-, el segundo el arte y el tercero, su "Pilar".

"Siendo tú tan fan de los 'podcast' en general y de los de la Cadena SER en particular, sé que conservaras el de hoy con especial ilusión. Quiero tener al mundo por testigo al prometerte que te respetaré, que te cuidaré, que te honraré y te veneraré hasta el fin de mis días incluso si no respondes afirmativamente a la siguiente pregunta", se hacía presagiar el mensaje.

Justo en ese momento, Rubén hincó rodilla, sacó anillo, y pidió matrimonio a Pilar, quien no pudo decir otra cosa que "sí". "Perdón, tengo algo en mis ojos", decía Rhodes tras ser principal testigo de la pedida de mano. Finalmente, el pianista dedicó a su "pareja favorita" lo que "creo que es la canción de amor máxima".

