Mariano Closs, sobre los barras bravas: "Hay cierta complicidad desde el periodismo"

Mariano Closs, periodista de Radio Continental y la cadena FOX ha hablado como argentino para El Larguero sobre el Súperclásico en el Bernabéu y todo lo que rodea a esta final.

“Nos resulta muy raro tener que venir aquí y más coincidiendo con el Superclásico. Me da un poco de vergüenza que estemos aquí, sobre todo por el cómo nos pueden mirar. Desde que se supo, sin destino, ya era una situación chocante. No es lógico”, afirmó el argentino sobre la nueva sede del partido.

Mariano apunta hacia las máximas dirigencias de Argentina como los responsables de no cambiar esta situación:“Yo gasto saliva cada tarde que sucede esto. Si la política argentina no se pone de acuerdo y si la justicia no trabaja como tiene que trabajar es un medio rayado. "No podemos generalizar, pero también hay una cierta complicidad: la del periodismo. Hay algún periodismo que sabes que es partidario. Algunos tienen parte de simpatizante”

Lo ha tachado toda la situación sobre los barras bravas como “una extorsión y amenaza constante”. “A mí me extraña que haya países que nos hayan abierto la puerta. Hay una mirada que peor en su momento a los hooligans. Los dirigentes del fútbol son cuota aparte de la responsabilidad, porque hacen demagogia. Ellos también viven atados a una cuestión política, los barras bravas son los que luego hacen campaña política. Muchos los tienen contratados en los clubes”, quiso destacar sobre la situación de los ultras que están tan presentes en el fútbol argentino.

Llega hasta tal punto que no les importa la parte deportiva ni el equipo: “Es un negocio, no les importa si gana o si pierde. Les puede importar si van al descenso porque el club pierde en lo económico, pero nada más”.

“Yo aspiro a que esto sirva para que se empiece a hacer algo importante de verdad. En el estadio de River empezaron a cantar en contra de la barra. Eso es una forma para que el fútbol argentino empiece el cambio”, concluyó.