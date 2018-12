Tebas: "Seguiremos con la demanda principal y llegaremos a jugar fuera de España"

Alrededor de las 20:00 h. de este lunes ha saltado la noticia al comunicar el Barcelona que no jugará el partido del 26 de enero contra el Girona en Miami. Hasta el momento, el club blaugrana se había mostrado dispuesto al viaje, pero este lunes ha mostrado su cambio de parecer. La respuesta de Javier Tebas no se ha hecho esperar y ha llegado en la Gala de los Premios AS, donde ha estado El Larguero.

“La medida cautelar del 26 de enero no va a continuar, pero el pleito principal sí, seguimos adelante para que cualquier otro partido se juegue fuera de España”, ha apuntado el presidente de LaLiga.

Tebas ha admitido que ha hablado “con el director general del Barcelona” y que “respeta” la decisión del Barcelona. “Me hubiera gustado que el primer partido fuera el 26 de enero, pero seguiremos con la demanda principal y llegaremos a jugar un partido fuera de España”.

“No es una victoria de Rubiales, una victoria de Rubiales, que sería mala para el fútbol español, sería si hubieran obtenido una resolución judicial diciendo que no se puede jugar el partido fuera de España”, ha concluido Tebas.