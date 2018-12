Rubiales: "Los clubes y la Liga no se merecen a Tebas"

El presidente de la RFEF Luis Rubiales ha atendido a El Larguero para hablar del 'no' del FC Barcelona al partido de Miami y de Javier Tebas, presidente de la Liga Santander y defensor de que se disputara este encuentro.

Rubiales ha dado su valoración de lo que ha ocurrido. "No me tienes que dar la enhorabuena, es el fútbol el que gana, que se da cuenta de la obsesión del señor Tebas. He sentido vergüenza ajena al leer el comunicado de la Liga", ha afirmado.

"Cualquier persona que tenga conocimiento de esto y lea el último párrafo es para salir corriendo", insiste.

Rubiales se ha mostrado irónico tras las palabras de Tebas. "Su señoría Tebas ha decidido que nosotros ya estamos condenados, lo de siempre. Mañana tengo una reunión con él, lo que le tengo que decir se lo diré a él", comenta.

"Esto no iba a llegar a ningún sitio, no se puede tratar al fútbol como un producto, el fútbol es pasión y sentimiento, y las reglas del deporte no se pueden poner bajo un contrato. Esto llega de una persona que se supone que lo hace por el interés de los clubes profesionales", ha añadido.

Carga contra Tebas

El ex futbolista se ha mostrado muy crítico con el presidente de LaLiga. "Los clubes y la Liga no se merecen a Tebas, ni que se gaste dinero en toda la publicidad que se la gasta. Vamos a pedir un informe de como se ha gastado de un dinero que es de los clubes", ha dicho.

"¿Ir de la mano en 2019? No será por nosotros, estamos siempre dispuestos. FIFA y UEFA ya han manifestado que el partido fuera es posible siempre que sea neutral. Si tenemos la oportunidad de hacerlo le pediremos a la Liga que nos ayude", afirma, volviendo a hablar de Tebas: "No se merecen esta actitud obsesiva de Tebas de 'así y punto, me da igual todo y me da igual lo que piensen los clubes y los futbolistas'"

"Los clubes le están dando la espalda a Tebas más de lo que parece", sentencia Rubiales.

