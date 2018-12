El estrés nos mata

Hoy me he enterado de un par de cosas que me llaman poderosamente la atención y que me gustaría compartir con ustedes.

La primera es que es el ser humano puede estar en peligro de extinción, pero no, o no sólo, por el cambio climático, o una guerra nuclear o porque un día nos caiga un meteorito en mitad de la cocorota. No, estamos en peligro…. ¡por el estrés! Y eso lo ha descubierto alguien que lleva 25 años estudiando el fenómeno, que es médico de salud laboral y que afirma, sin ninguna duda, que el setenta por ciento de las enfermedades que padecemos están provocadas, o agravadas, por culpa del estrés. Me parece un dato brutal, muy contundente y digno de, por lo menos darle una pensada, antes de seguir corriendo todos como pollos sin cabeza.

Y hablando de pollos y de animales en general. Esta es la otra cosa que me ha llamado mucho la atención, la venganza, la ira o la amistad, entre otros, no son sentimientos exclusivos de los humanos. El otro día con la imagen del labrador tumbado junto al ataúd de George Bush ya nos contaron que los perros sienten el duelo por la muerte de alguien cercano. Pero es que hoy además sabemos que los chimpancés, por ejemplo, son vengativos pero que los babuinos son capaces de perdonar; y que los topillos acarician a miembros de su grupo cuando notan que lo están pasando mal; y que los delfines a veces deciden suicidarse; y que los cuervos nunca van a una zona donde hayan muerto otros cuervos. En fin, todos estos datos también son fruto de investigaciones muy serias… ¡y creo que también merecen una pensada! ¿Sobre qué? Sobre nuestro ritmo de vida, sobre nuestro día a día, sobre cómo tratamos a los animales, sobre cómo nos tratamos a nosotros……en definitiva, sobre nuestras prioridades.

Por cierto, estas noticias las he encontrado en “La Vanguardia” y en “El Mundo”, y por eso las traigo hoy al programa. Porque leer periódicos, en papel o en digital, da lo mismo, me sigue ofreciendo muchísimas más garantías que el revoltijo de blogs, webs, canales de YouTube, “Fake News”, etc, etc… con el que algunos pretenden suplantar al periodismo.

A todo esto de Torra, Catalunya, Eslovenia, Andalucía, Vox, el Brexit o los chalecos amarillos de Francia ya hablaremos en otro momento. Ahora toca desestresarse….o al menos intentarlo.