"Pablo Escobar no le llega a la suela de los zapatos a la reina Victoria"

Es importante conocer de dónde venimos para saber a dónde vamos. Pero, si echamos un vistazo al pasado, descubrimos que la Historia es imperfecta. Nieves Concostrina nos lo descubre en su último libro: 'Pretérito imperfecto: historias del mundo desde el Año de la Pera hasta ya mismo'.

En el libro podemos encontrar historias como la de Cleopatra. En la antigüedad, los hombres escogían a sus parejas, pero no al revés, por eso la emperatriz egipcia no fue muy bien vista. "La propaganda que tuvo en Roma fue presentarla como una casquivana", explica Concostrina. "Si os habéis fijado, en todo el arte aparece con una teta fuera".

Si os quedásteis con ganas de más escuchando 'Acontece que no es poco', Concostrina recoge y amplía algunos pasajes como el cambio de título de 'Los 10 negritos', de Agatha Christie, o el tráfico de opio en el Reino Unido: "Pablo Escobar no le llega a la suela del zapato a la reina Victoria".

Como no podía ser de otra manera, Nieves Concostrina le dedica unas 'cariñosas' líneas al "mastuerzo" Fernando VII, al cual no le tiene mucha simpatía. "Hundió este país y lo llevó un siglo atrás, y yo no voy a perdonárselo en la vida".