Nunca supo lo que es tener suave la piel, niña de lana, barro y fuego; pero su rostro no era triste. En la espalda de sus ojos, las flores no morían y un estanque era una lámina de lluvia sin el cielo como madre. La risa una extranjera de sus labios, el miedo un hilo roto que un día tuvo, el tiempo una serpiente escurridiza entre el veneno y la ternura. Nunca supo lo que es tener suave la piel, pero la música en su cuerpo hundía los dedos. Mas no amarraba el canto, tan solo se dejaba ser un río y muriéndose en la voz, ella fluía.

Niña de lana, un poema del cantautor Rafa Sánchez, el cual pertenece a su primer poemario titulado Sed.