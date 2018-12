Mujeres rebeldes y valientes

Periodista, escritora y, según sus propios lectores, una "arqueóloga de vidas femeninas". Macarena Berlín y Antonio Rubio conversan con Cristina Morató, una mujer que rescata del pasado historias de mujeres y las lleva a la literatura.

Mujeres espías, viajeras y exploradoras que descubren nuevos caminos en el mapa por todo Oriente, por África… de eso trata toda la obra de Cristina Morató, desde su primer libro Viajeras intrépidas y aventureras, publicado en 2001.

"La historia se ha escrito desde el poder, el poder lo tenían los hombres. En aquella época los historiadores se encargaron de ocultar muy bien las hazañas y los logros de las mujeres". Se lamenta de la irrelevancia que tenían las vidas y obras de las mujeres, "las biografías femeninas no llamaban mucho la atención".

Habla de cómo ha cambiado todo ese panorama periodístico que tenía en segundo plano a las mujeres. "Ahora el tema se ha puesto de moda y me alegra". Sin embargo, no se han producido todos los cambios necesarios. "Falta mucho por recorrer, falta que los nombres de las mujeres estén presentes en los contenidos, por ejemplo de la ESO, donde apenas se las cita".

"Yo creo que mis libros han ayudado a visibilizar estas vidas extraordinarias". Añade Antonio que no solo sus libros han ayudado, sino también sus investigaciones.

"Yo soy una periodista que escribe libros, no me siento escritora, soy una investigadora", confiesa Morató. Su libro Cautiva en Arabia se trata de la primera biografía que se ha publicado en España de la condesa Marga d'Andurain, espía y aventurera en Oriente Próximo en los años 30, quien "llevó una vida de escándalos y de aventuras impensables para una mujer en su época". La periodista nos cuenta sus viajes a Siria para conocer más acerca de su historia y poder "reconstruir su vida".

Hablamos también de Divina Lola, una obra que Cristina Morató publicó el año pasado y que cuenta la vida de Lola Montes, una bailarina y viajera del siglo XIX. "Siempre había oído hablar de Lola Montes rodeada de una aureola de escándalo", dice Cristina, contando que la supuesta bailarina andaluza en realidad era irlandesa y se llamaba Elisabeth Gilbert . "Me fascinan las impostoras, las mujeres rebeldes, las poco convencionales, quizá haya algo de ellas en mí". Destaca también la dificultad que conlleva escribir la biografía de una mujer que se inventa su propia vida.

Cristina Morató, como amante de los viajes, confiesa que se busca protagonistas viajeras porque "así también viajo". A raíz de los viajes de Lola Montes a EEUU, donde actuó como empresaria teatral, la periodista viajó a San Francisco. "Para mi sorpresa, en la Universidad de Berkeley, me encontré 50 cajas que no habían sido abiertas en 20 años con fotografías, cartas y material de Lola Montes". Fue lo que le llevó a escribir un libro sobre ella.

En los años 80 en Barcelona, recuerda Antonio, Cristina Morató y Montserrat Roig trabajaron juntas en la televisión. "Todavía me preguntan por qué dejé la televisión en aras de escribir libros", cuenta la periodista y añade que "la televisión me dio dinero para poder seguir viajando", su verdadera pasión. "Cuando tenía dinero, me compraba varios carretes y me iba a un lugar lejano para pasar largas temporadas en África o en Asia".

"Todos mis libros son un homenaje a mis antecesoras". Hace referencia Morató a esas "mujeres rebeldes y valientes que recorrieron un mundo donde te enfrentabas casi a una muerte segura y a los prejuicios de la época".