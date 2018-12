El Barcelona ha sacado este lunes un comunicado en el que dice que se baja del barco del partido de Miami y dice no a Javier Tebas al constatar la falta de consenso existente en torno a esta propuesta.

Acaba de salir Tebas de la gala del AS y ha dicho que no lo sabía. Hoy le ha pasado lo que le pasan a todos con él porque se ha enterado del comunicado del Barcelona cuando se ha acercado Antón Meana y se lo ha contado. En el Barcelona dicen que lo sabía. Hoy se ha mostrado dolido y sorprendido porque es la estocada definitiva a su proyecto. No se puede ir así por la vida. Al final pasa lo que pasa.

El Barcelona no dice no al partido de Miami sino no al partido de Miami sin consenso. Chapeau para Bartomeu y para el Barcelona. Ya está bien de guerra de guerrillas. O se sientan en una mesa todos y se acuerda el partido. ¿Qué tiene de malo un partido en Miami o Singapur? Nada si lo acuerdan entre todas las partes. Pretender hacerlo como lo hace todo Tebas solo puede llevarle a esto: a una caída por el precipicio, un ridículo espantoso y a otro sainete más..