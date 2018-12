Koke: "¿Las lesiones? No soy partidario de echar la culpa a nadie, pero está claro que algo tiene que mejorar"

El jugador y segundo capitán del Atlético de Madrid Koke Resurrección ha atendido a los medios de comunicación tras el empate de los rojiblancos en el campo del Brujas (0 - 0) lo que deja a los de Simeone como segundos de grupo después de clasificarse en la jornada anterior para los octavos de la Champions League.

El jugador se ha mostrado satisfecho con la clasificación, pero ha reconocido que el objetivo era el primer puesto. "Nuestro objetivo tal y como se dio el año pasado era clasificarnos. Nos ha faltado ser más precisos de cara a portería. Con el rival que nos toque tenemos que hacerlo muy bien", ha dicho, diciendo además que el objetivo de hoy era ser primeros pero no han podido conseguirlo.

"Hay que subir el nivel de calidad de cara a portería. Nos está faltando esa pizca de fortuna. Hay que seguir trabajando y haciendo bien las cosas", ha añadido.

La renovación de Godín y los fichajes

El jugador también ha hablado sobre la renovación de Godín, algo que todavía no se ha concretado dentro del club y sobre si el equipo necesita fichajes en el mercado de invierno. "Claro que quiero que siga Godín, es el capitán, ha dado muchas cosas por este club y le quedan muchas cosas por dar", nos dice sobre el uruguayo.

"Tenemos una gran plantilla y grandes jugadores, no me corresponde a mí decir si hay que fichar o no. La plantilla es buena aunque un pelín corta", ha dicho sobre los fichajes.

Sobre las lesiones

El futbolista ha sido cuestionado sobre las continuas lesiones que está sufriendo el equipo. "No soy partidario de echarle la culpa a nadie, pero está claro que algo tiene que mejorar. "La verdad que no hay explicación, esto es fútbol y esto pasa. Es una pena, algo hay que mirar o que mejorar para que no hayan estas lesiones", afirma.

La falta de gol

"Tenemos grandes jugadores para hacer goles, tenemos que apretar todos un poco más. "Hay que ser más precisos en los metros finales, las ocasiones están llegando, hay que ser más precisos y meterlas, el equipo que te toque hay que hacer una buena eliminatoria para poder ganar", ha dicho sobre los problemas del equipo para hacer goles.

Koke ha concluido diciendo que le da igual jugar el primer partido de las eliminatorias en casa o fuera, ya que el objetivo es hacerlo lo mejor posible donde les toque.

Noticias relacionadas El Atlético empata sin gol y pierde el liderato en Bélgica