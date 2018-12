Theresa May decidía ayer aplazar la votación del acuerdo del Brexit para tener más garantías. Ella quiere renegociar con Europa los puntos más conflictivos, y por eso de momento se está reuniendo con líderes europeos, hoy ha estado con Tusk y Juncker, y no hay fecha cerrada para esa votación pospuesta, solo se sabe que será antes del 21 de enero. Podemos pensar o decir cualquier cosa de esta mujer, de Theresa May, pero lo que está claro es que tiene un aguante increíble. Va de negativa en negativa, de su oposición pero también de los suyos, y ella sigue, como si tal cosa. En julio de 2016, en su primer discurso como líder del partido conservador, es cuando escuchamos por primera vez cómo May decía: “Brexit es Brexit".

Lo dijo la primera vez cuando se convirtió en primera ministra de Reino Unido y no ha parado de repetirlo. Y, por eso, hemos decidido que se merece una Cara B. Igual que otros días nos acercamos al diccionario a buscar el significado de los términos que analizamos aquí, hoy nos hemos acercado a su biografía. Theresa May, es Theresa Mary May, nació en Eastbourne, en Inglaterra, el 1 de octubre de 1956, así que tiene 62 años recién cumplidos. Primera ministra y líder del partido conservador desde julio de 2016 y antes ministra de interior desde 2010. Ningún otro ministro ha mantenido tanto tiempo la misma cartera.