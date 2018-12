Cordones umbilicales

Se está poniendo de moda un reloj gps para controlar a los niños, algo que me turba porque a mí me hubiera ido mejor en la vida si el cordón umbilical me lo hubieran cortado cuando tenía 32 años. Los traumas del apego compensarían a los traumas de la libertad, pero reconozco que en el caso que nos ocupa es un dilema moral. Nunca he perdido a mi hijo, pero sí lo he perdido de vista un minuto, dos minutos, y han sido una eternidad, y me han salido muchas canas que a lo mejor podrían teñirse con esa pulsera.

Pero un gps en los niños relaja inconscientemente a los padres y relaja inconscientemente a los niños; fomenta un controlador y un controlado, y lo lógico es que eso tenga consecuencias cuando uno crece. Hay una frase de Charo Sádaba en el reportaje que publica la Ser: "El hecho de que la tecnología permita algo no significa que sea bueno". Y yo creo que para vivir y para educarse, los riesgos no son buenos, pero suelen ser necesarios.