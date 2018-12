"La soledad se hace todavía más dura en Navidad"

Maribel cumplirá este mes 70 años, un cambio de década que sumado a las Navidades, acrecenta la sensación de soledad que le acompaña "por motivos personales" desde hace tiempo. "De vez en cuando suelo ir con un grupo de chicas a tomar un café, o al cine. También voy dos días a la semana, martes y jueves, a gimnasia de mantenimiento. Sí me alivia salir, pero yo también me encierro en mí misma", describe Maribel. Ella considera que falta apoyo de las instituciones, "en la sociedad habrá miles y miles de casos como el mío. Creo que no tenemos ahí esa pequeña parcelita para que se ocupen de nosotras y se palie la soledad y la falta de comunicación. Yo quiero sentirme útil, porque voy a cumplir 70 años pero físicamente estoy bien y creo que todavía puedo aportar mucho".

