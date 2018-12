Del Cielo al infierno

Si les gustan los cuentos de hadas, lo de ahora les va a encantar. Bueno, ojo, porque si resulta que usted es fotógrafo, o fotógrafa, cuidadito que el cuento puede convertirse en realidad.

Una familia británica que debe tener pasta para aburrir, ofrece un contrato de casi 90.000 euros al año para alguien que les acompañe a dar la vuelta al mundo; y que se dedique, como profesional, a inmortalizar los momentos estelares de ese viaje. Es verdad que las jornadas de trabajo pueden ser largas, hasta diez horas al día con el equipo a cuestas, pero la recompensa no está nada mal, ¿eh? Porque además el fotógrafo o fotógrafa también viaja, con todos los gastos pagados y con un mes de vacaciones. Lo dicho, que a mí sinceramente me parece un cuento de hadas. Vale. Ahora….volvamos a la cruda realidad. Regresemos a España para conocer detalles de otra oferta de trabajo. El destinatario es un licenciado en magisterio al que le proponen dar clases particulares de inglés a tres chavales…a razón de…¡¡¡tres euros la hora!!! Es verdad que la ofertante, la madre de los niños, ya admite en una conversación a través de WhatsApp, dice: “sé que no es mucho, pero bueno…como no estás en otra cosa y seguro que por Ponferrada encuentras poco, pues algo es algo”. No me extraña que el profesor en paro airease su cabreo en twitter al grito de: “particulares a tres chavales, tres euros la hora y me hace un favor. Con dos cojones”. Eso lo dice él, pero lo podría suscribir cualquiera de nosotros.

En fin….hay algo interesante en esta historia, además del contraste con el fotógrafo de lujo; dos cosas, por lo menos, que yo veo: primero que no hace falta buscar excusas en los políticos, o los empresarios, o los que nos mandan…no, a veces se puede ser miserable sin ayuda de nadie; aunque es verdad que este aire se respira en nuestro mercado laboral y lo acaba contaminando todo. Y lo segundo que yo veo: con tantas, tantas historias como esta, o parecidas…de precariedad, de falta de oportunidades, de desigualdad, de injusticia…. ¿alguien se pregunta aún, alguien no entiende por qué mucha gente está cabreada, desencantada, y lo saca por dónde puede…incluido un voto de protesta? Si alguien todavía no lo entiende, que se lo haga mirar. Los médicos están para eso.