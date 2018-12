¿Sin tiempo para jugar?

La Navidad es una época en la que queda desprotegido nuestro flanco más sensible, circunstancia aprovechada para que nos vendan todo tipo de productos hurgando en la herida. La juguetera Famosa nos quiere llamar la atención este año sobre algo evidente: la importancia de jugar con los más pequeños. Pero como los adultos tenemos costra, ha decidido apelarnos en diferido con un anuncio provocador en el que son los niños quienes van a buscar a sus padres al trabajo y con un eslogan que remata el mensaje, por si no se ha entendido: “Tus papás te necesitan… ¡Juega con ellos!”.

La campaña se basa en un estudio en el que el 65% de los padres y madres reconoce que juega poco con sus hijos, aunque la mayoría, tres de cada cuatro, sabe de su importancia. Es cierto que las largas jornadas laborales, los no menos prolongados horarios académicos, las actividades extraescolares y los deberes colegiales hacen difícil encontrar un hueco. Y si se encuentra, quizás el cansancio de unos y otros no nos deje opción. Pero quizás ese sea el error, considerar el juego como una opción y no como una necesidad tan básica para los más pequeños como comer, dormir, lavarse o estudiar.