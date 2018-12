Jeff Tweedy y las mañanas sin resaca

Tras grabar con su hijo Spencer y regrabar los temas de las distintas etapas de su carrera, Jeff Tweedy –a los 51 años- ha debutado en solitario. El cantante de Wilco, que ha puesto a la banda en barbecho por la tesis doctoral de la esposa de uno de sus miembros, no ha perdido el tiempo y ha entrado al estudio con su guitarra para grabar once temas breves que conectan con su lado más melódico y menos atormentado.

En ‘Warm’, Tweedy reflexiona sobre la vida y la muerte en unas canciones acústicas y crudas, con algún momento más luminoso, que tienen más del sonido de los últimos Wilco que el de sus años más salvajes y guitarreros.

Sin ser un disco imprescindible entre la ya larga trayectoria del cantante de Chicago, ‘Warm’ sí que presenta un sonido hipnótico dominado por una guitarra cruda y la voz arrastrada de Tweedy, un disco poco pretencioso que te conquista con pocos (pero valiosos argumentos. Si los discos de los noventa y de principios de siglo de Wilco eran álbumes nocturnos, con esta entrega Tweedy pone música a los desayunos de los domingos, a las mañanas tranquilas, a esos ratos de paz en donde canciones como ‘How hard it is for a desert to die’ o ‘Far from away’ surgen como banda sonora de esas mañanas sin resaca.

El nuevo paso de Tweedy era esperado desde hace tiempo, su hábito de girar en solitario, sus grabaciones con su hijo en aquel dulce ‘Sukiare’ y su viaje en pasado en ‘Together at last’ anticipaban este momento, el de comparecer en solitario, sin guitarras ni ruidos, con una versión más melódica y pausada. Un acierto de disco que te conquista sin prisas.