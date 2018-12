Cuando se juega mal no pasa nada por decirlo

Solo faltaba que hubiera que felicitar ahora al Atlético. Afortunadamente, los atléticos ya están en otro nivel. No hay que felicitar al Atlético por meterse segundo de un grupo en el que estaban el Dortmund, el Brujas y el Mónaco. El Cholo es Dios en el mundo atlético, lo sabemos, no lo vamos a repetir más veces y es merecido.

¿Pero es mejor el Dortmund que el Atlético de Madrid? Porque decir que contra el Barcelona y el Madrid no se puede competir, bueno. No tienen el mismo presupuesto. ¿Pero contra el Dortmund tampoco? Está bien, el Atlético se clasifica. Pero el objetivo de todos, y no hay más que escuchar a Rodrigo y a Koke, era ser primero de grupo.

En cualquier caso, pasan como segundos por primera vez desde que está Simeone. Y aunque el Cholo dice que casi prefiere ser segundo siempre ha pasado como primero de grupo. Es la primera vez que lo hace como segundo. Cuando se juega mal y no se cumple el objetivo de ser primero de grupo, que el Atlético debía serlo, no pasa nada por decirlo.