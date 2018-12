Mijatovic: "Este Real Madrid no juega bien y no me transmite nada"

El ex jugador del Real Madrid Pedja Mijatovic ha estado en El Larguero hablando de la victoria del CSKA de Moscú ante el equipo de Santiago Solari en el Estadio Santiago Bernabéu en la que ha sido la derrota más dura del equipo blanco en la historia de la Champions League.

El croata ha hablado del momento que vive el equipo blanco. "Desde inicio de temporada estoy intentando averiguar por qué el Real Madrid no está logrando el nivel de los últimos años. No sé si es por la ausencia de Zidane o de Cristiano, la falta de fichajes o el Mundial. No sé la razón concreta, lo único que sé es que el Real Madrid no juega bien. No sé como terminará esta temporada si siguen así, ojalá me equivoque, pero el actual Real Madrid no transmite actualmente nada", afirma.

"Algunos buenos resultados que suman tres puntitos como contra la Roma el otro día en Champions están maquillando la situación real. Nos conformamos con poco esta temporada. A partid de los octavos llegarán los equipos muy preparados ", añade el héroe de la Séptima.

Aún así, Mijatovic se muestra optimista y ve margen para recuperar su nivel. "Confío en que el Real Madrid recupere su nivel. Ahora se juegan un título (Mundial de Clubes). y veremos si mejoran o siguen la línea esta temporada.. No va a ser fácil y eso tienen que hacerlo. Quedan pocos días que mantener antes de navidades, ya no tienen mucho tiempo, llegan los octavos y la Liga está por terminar. Tienen que ponerse las pilas e intentar mejorar en muchos sentidos", ha dicho.

El ex directivo del Madrid ha seguido con su explicación. "El partido de hoy ha demostrado que el madridismo no está contento. Si entran en la dinámica de ganar los partidos pero no ofrecen una imagen digna del Real Madrid la gente se va a enfadar. tienen que mejorar muchísimo todos, hacer un buen análisis de lo que está pasando", afirma, añadiendo que también hay que valorar que ell Madrid esté en octavos como primeros de grupo.

Sobre Isco

Pedja también ha sido cuestionado sobre los gestos de Isco durante el partido, algo a lo que no ha dado mayor importancia. "El detalle que ha hecho Isco no me parece tan grave. Es una reacción más o menos normal tal y como han ido las cosas. Son frustraciones que tienen todos los jugadores cuando las cosas no salen bien. yo no le daría tanta importancia", ha explicado.

"Me quedo con los primeros 30 minutos del partido, en los que el Madrid ha dominado. Luego el partido ha sido muy complicado. El CSKA ha hecho un gran partido esta noche. Jugar dos veces con el Madrid y ganar las dos lo han conseguido muy pocos equipos", concluye Mijatovic.