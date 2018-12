Álvaro Benito, Antón Meana, Julio Pulido, Antonio Romero, Javi Heráez, Mario Torrejón y Jesús Gallego han estado en El Sanedrín de El Larguero analizando la derrota del Real Madrid ante el CSKA de Moscú en el Santiago Bernabéu, la más abultada de la historia de la Champions League.

Antonio Romero: "Lo mejor es que la competición no se presenta hasta febrero. La sensación que tiene el madridismo y el grupo es que esta imagen no te da para competir". "Es la segunda vez que Marcelo dice 'preguntadle a él'. Las dos veces que el segundo capitán del Madrid ha hablado en público de Isco, le ha hecho un par de paradas de tierra".

Jesús Gallego: "Isco tiene un problema con Solari, consigo mismo y ahora también con el público. Está en un estado de duda, de rebeldía y de incomprensión. Tras una gran Champions el año pasado se ha encontrado con que el entrenador le considera suplente, y no lo está sabiendo digerir. O algo pasa en las próximas semanas con el Mundialito a la vista o busca la salida. no le veo de suplente lo que queda de temporada".

Álvaro Benito: "Da rabia lo que Asensio es capaz de hacer y no hace. No le pone todo el interés competitivo que le tiene que poner. La tendencia del equipo cuando llega una curva ha sido clara. Todos los jugadores que estaban siendo importantes han desaparecido. "No creo que sea un tema físico, creo que es un tema mental, veo que los jugadores no están disfrutando cuando juegan al fútbol". Hay que recuperar a Isco para la causa".

Julio Pulido: "Creo que Isco tiene que seguir siendo del Real Madrid y siendo un jugador importante".

Mario Torrejón: "Hay un problema de confianza que acaba con el equipo de una forma irreconocible".