El secuestro de las fuentes

Sobre la intervención judicial en Mallorca, requisando teléfonos e información sobre las fuentes de información de los periodistas que investigan el caso Cursach. Si el juez y la policía quieren saber la información que tienen los periodistas, deben comprar el periódico o encender la radio. Si lo que quieren saber es cómo han obtenido esa información, deben promover una reforma constitucional, que además está de moda. Reformas la Constitución, pulverizas el derecho a la información y con un poco de suerte se publica sólo que un juzgado quiera, con fuentes propias y exclusivas. Todo esto tiene una dimensión bastante tétrica. Primero porque se trata de una violación del material más sensible que tiene un periodista; si saqueas eso, saqueas no solo a un periodista sino la confianza de ese periodistas con sus fuentes. Y segundo porque en el centro de todo está Bartolomé Cursach. Durante décadas este hombre, ahora encarcelado, simbolizó la corrupción en la isla de la forma más efectiva: disolviendo las fronteras entre policía, política, empresarios o prensa. La corrupción lo metaboliza todo. Perseguir la corrupción consiste precisamente en lo contrario; en jugar con nuestras reglas de juego, no las del enemigo.

