Boyero, sobre los Goya: "Este año el nivel es fantástico"

Carlos Boyero repasa los nominados a los Premios Goya, que se entregarán en Sevilla en febrero. Las favoritas son 'El Reino', con 13 nominaciones, y 'Campeones', que opta a 11 estatuillas. Además, hablamos del estreno de 'Yuli' y el éxito de 'Bohemian Rapsody'.

"Este año hay un nivel fantástico en los Goya", ha comentado Boyero. "Campeones' tiene un riesgo enorme y ha conectado con mucha gente. En cambio, 'El Reino' no ha tenido el éxito que se esperaba", ha afirmado sobre las dos películas más nominadas. También le sorprendieron 'Carmen y Lola' y 'Todos lo saben'.

"Antonio de la Torre me encantó en 'El Reino', pero él y Javier Gutiérrez están en todas las películas", bromea. El que más le llamó la atención fue Javier Bardem por su papel en 'Todos lo saben'.

En cuanto a los estrenos de esta semana, Boyero valoró la película 'Yuli', de Icíar Bollaín. "Me deja muy frío. Mi sensibilidad para el ballet es nula". Además, habló del gran éxito de 'Bohemian Rapsody' pese a que "Queen nunca me ha llamado". "Me recuerda mucho al lenguaje de la publicidad y al videoclip. A ratos tiene atmósfera de telefilm".