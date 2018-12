Feddal: "Hemos terminado por delante de dos históricos de Europa como Olympiakos y Milan"

El Real Betis Balompié no pasó del empate inicial en Luxemburgo ante el Dudelange, pero el cuadro bético se clasificó de todas formas como primero de grupo para los dieciseisavos de final de la Europa League.

Tras el partido, Zou Feddal, defensa del equipo verdiblanco, se paso por El Larguero para analizar la situación del Betis y las condiciones en las que jugó el equipo sevillano. "Las condiciones eran lamentables, el campo estaba congelado, parecía una pista de patinaje".

También comentó el hecho de acabar primeros de grupo y analizó la falta del gol del equipo. "Estamos contentos, hemos terminado por delante de dos históricos de Europa como Olympiakos y Milan. ¿Falta de gol? Los chavales se esfuerzan mucho, creo que es algo mental. Un par de goles y seguro que rompen el hielo".

Por último, comentó su situación personal, teniendo en cuenta que no está siendo titular con Setién esta temporada. "Contento no puedo estar porque no estoy teniendo la continuidad que me gustaría. Son decisiones del míster y yo lo respeto. Tengo que encontrar esa continuidad, todo depende de mí, está en mis manos".

Noticias relacionadas Al Betis le valió el empate y rumbo a la siguiente ronda