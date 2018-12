Hispanismos: "cojones of steel"

Hoy en la Cara B "cojones of steel", "cojones de acero", así es como calificó la diputada conservadora escocesa Ruth Davidson la determinación de Theresa May con el Brexit. El tuit que escribió la diputada decía: "La primera ministra tiene cojones de acero y está esforzándose a fondo para cumplir su deber. Cuenta con mi absoluto apoyo." Bueno, estaba todo escrito en inglés, menos los cojones. The Prime Minister has "cojones of steel"... y es que la palabra cojones es un mundo.

¿Está recogida en el diccionario? Sí: "interjección malsonante coloquial usado para expresar diversos estados de ánimo, especialmente extrañeza o enfado; la palabra viene del latín "coleo", que es bolsa de cuero, el acusativo es "coleonem" que da origen al español cojón, cojones en plural. Igual que las palabras que nosotros adoptamos del inglés son los anglicismos, "cojones" sería un hispanismo que adopta la lengua inglesa. Sí, un hispanismo es un vocablo o giro de la lengua española empleado en otra; se llaman también préstamos lingüísticos: palabras de una lengua que por bilingüismo, influencia cultural o porque a través de esa lengua se introdujo el objeto, el fenómeno o la situación de la que se habla, terminan siendo empleadas como propias.

No es ni mucho menos la primera política extranjera que ha utilizado esta palabra en sus discursos, la han usado muchos otros. Antes de ir con los políticos, en “Muerte en la tarde”, de 1932, de Hemingway, un libro sobre la tauromaquia ya dice: "hacen falta más cojones para entregarse a un deporte en el que la muerte es uno de sus ingredientes". Pero, entre los políticos, Kennedy escribió en 1961 "en el Departamento de Estado hay mucho cerebro y pocos cojones, y en el Departamento de Defensa muchos cojones y poco cerebro”.

Pero hay más, la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, le dijo a Fidel Castro cuando derribó dos avionetas anticomunistas: “Esto no es cojones, es cobardía". Y una más, Sarah Palin, esto es en 2010 en declaraciones a la Fox: dice que Obama no tiene cojones, bueno, dice: Jan Brewer -que era el gobernador de Arizona- tiene los cojones de los que carece nuestro presidente.