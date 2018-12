El coche de bomberos

Sánchez tiene ahora mismo a sus adversarios políticos envalentonados tras los resultados de Andalucía que, pronto, darán paso al primer gobierno no socialista de la Comunidad en más de treinta y seis años. El discurso del miedo a la ultraderecha no parece que cale fácilmente en una sociedad que ha visto como el presidente sigue apoyándose en los independentistas catalanes y en los herederos de Herri Batasuna para no convocar las elecciones que prometió cuando presentó la moción de censura. Por no calar, ni siquiera lo hace entre sus propias filas.

La reunión del pasado martes del grupo parlamentario puso de manifiesto que aquellos que quedaron laminados tras las primarias empiezan a perder el miedo a ejercer la crítica a la acción de gobierno. Crítica muy dura que Sánchez quiere apagar amagando con tomar, por fin, medidas sobre el incendio catalán donde la gasolina la ponen Torra y los suyos y no la oposición. Un incendio que no se apaga solo por tocar la campana del coche de bomberos que sigue sin moverse del garaje.