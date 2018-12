El día 22, con los niños de San Ildefonso...

El sábado 22, cuando los niños de San Ildefonso estén cantando los números de la Lotería de Navidad, el presidente estará seguramente resolviendo qué hacer en Cataluña y qué hacer con la legislatura. Porque dicen que el día anterior, el 21, es al mismo tiempo fecha límite y jornada test para despejar las últimas incógnitas. La celebración del Consejo de Ministros en Barcelona le habrá permitido exhibir voluntad de ayuda a Cataluña con medidas maná, dentro de medidas para toda España, y le habrá dado datos sobre la disposición de la Generalitat para controlar a los hostiles, a los más radicales intencionadamente sobreexcitados con carácter previo por Torra. Datos con los que decidir si merece la pena esperar a que Esquerra diga por fin en público lo que se está hinchando a decir en privado o es hora ya de acabar con la ficción.

A mi juicio, lo más lógico sería que Sánchez reconociera que en este pozo no hay agua y convocar elecciones. Ya sé que la posibilidad de que de estas elecciones surja algo distinto y mejor, que permita las imprescindibles fórmulas, los acuerdos ricos y transversales que España necesita, es muy pequeña, pero la actual situación no tiene salida y Sánchez no puede ya tener ninguna duda de que el tiempo juega en su contra, aunque lo intente regar con medidas sociales populares. Dicen que el 22 todo empezará a verse más claro. A ver si es así. Esperemos.