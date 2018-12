La importancia de contar los abusos

Este 2018 que está a punto de terminar pasará a la historia en España por el 8 de marzo y por lo que el 8 de marzo significó. Millones de mujeres en grandes ciudades y en pequeños pueblos, jóvenes, maduras y mayores decidieron que su voz importa, su experiencia, su vida, sus aspiraciones.

Porque algunos tapones de los que hemos quitado ha permitido salir mucho agua sucia. Y hay uno que ha sido particularmente dramático. Se llamó, se llama #Cuéntalo. El movimiento viene impulsado por Cristina Fallarás, periodista y escritora, que a raíz de la sentencia de La Manada creó el hashtag Cuéntalo que reivindica la experiencia en primera persona para visibilizar problemas que se escapan del debate público.

Fallarás escribió: "Tenemos que contar las agresiones, compañeras. Este relato nos lo han hurtado. Debemos construirlo para que otras reconozcan. Gracias, jefa (en referencia a Virginia Alonso, que había publicado un artículo contando una agresión sexual)". Y de ese aluvión de mensajes, se pueden sacar conclusiones terribles: 3.500 relatos de violaciones o agresiones sexuales a menores de 18 años. 1.000 a menores de 12 años. El 34% de los casos en España, el resto en Argentina, Colombia, Chile y México. Más de 60 países.

Este jueves se presentan en Madrid las conclusiones del trabajo de clasificación de estos tuits, en el que han sido clave el trabajo de dos archiveros que se ofrecieron a organizar todo el aluvión de mensajes. En la clasificación de esta memoria colectiva ha participado el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona. “Tuvimos claro que los datos y testimonios no debían quedar en la red, en un archivo privado”, señala la periodista. “Aquello podría desbaratar el esfuerzo de miles de mujeres. Si tú quieres recuperar algo de Twitter pasado el tiempo es muy complicado y caro. Por eso, vamos a ceder todos estos datos y el trabajo que se ha hecho con el Centro de Nacional de Supercomputación de Barcelona a la Administración Pública”.

Este jueves, dos personas públicas han acompañado a Fallarás en el ‘Hoy por Hoy’. Ambas contaron sus historias en Twitter. Son Carme Chaparro, periodista, e Isabel Serra, diputada en Madrid. Las dos han querido dar la cara y contar en antena sus experiencias. “Te diría que lo mío es una tontería, pero no lo es. Todas las mujeres hemos pasado por lo que yo contaba”, ha contado Chaparro, que ha relato como cuando tenía 14 años se encontró a un militar masturbándose en el coche en la puerta de su instituto. Lo de Serra fue más duro. "Un médico utilizó su posición de poder para abusar sexualmente de mí. Ahora cumple condena”, ha recordado la diputada de Podemos, que ha explicado que su defensa utilizó como argumento que si no salió de la consulta gritando es porque miente.

La importancia de contarlo

Contar estas experiencias resulta importante. Serra que movimientos como el #MeToo o el #Cuéntalo son claves para que las mujeres rompen el silencio de una vez. “Hasta que no pasé de los 30, no entendí la gravedad de lo que pasó y decidí escribirlo porque creo que es importante que las mujeres no se sientan solas, las que tienen que contar historias terribles no tienen que sentirse solas. No tenemos que vivir esto como algo vergonzante, que te haga pensar: quizás iba en tirantes, quizás llevaba escote”, ha añadido Chaparro.

Muchos de los casos de abusos relatados en Twitter tuvieron lugar en el entorno familiar. Muchas de esas niñas y mujeres contaron lo sucedido y no pasó nada. Da la impresión de que por salvar otras cosas se desprecia e delito cometido sobre una mujer. Por ejemplo, por salvar a la familia se pasa por alto un abuso a una niña. Y el silencio está garantizado en esta sociedad, porque se protege antes a la familia (si el abuso es dentro de la familia) que los derechos de las mujeres o los menores. El silencio genera culpa en las mujeres y por eso es importante esta iniciativa porque se deja de generar culpa en las mujeres y se abre el espacio a la solidaridad.