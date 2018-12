"A un hombre no le preguntan en una entrevista de trabajo si tiene cargas familiares, a nosotras sí"

Yolanda Martínez se divorció hace cuatro años y desde entonces sólo ha conseguido sustituciones en verano de auxiliar de control de información, "no encuentro trabajo porque tengo tres hijos menores y no puedo conciliar la vida familiar y laboral. Los trabajos que me salen me obligan a salir de mi casa a las seis de la mañana y volver a las cinco de la tarde. Para las que no tenemos ayudas, para las que no tenemos un familiar, un abuelo, que los recoja o lleve, es imposible, y las empresas deberían pensar en ello", nos cuenta. Falta una política de género en las empresas, "en algunas me han dicho que es difícil que me contraten por mis cargas familiares. A un hombre en una entrevista de trabajo no le preguntan si tiene hijos, a nosotras sí".

