"Mis libros son un combate contra la dictadura del presente"

Aunque tal y como está el mundo, es difícil decidir dónde hacer parada: ¿en el Reino Unido del Brexit? ¿En el Estados Unidos de Trump? ¿En la Italia de Salvin, en el Brasil de Bolsonaro...? La cosa pinta mal en todas partes, pero que lo premien a uno siempre es una alegría. Y Javier Cercas ha tenido esa alegría en multitud de ocasiones, desde que publicó en 2001 Soldados de Salamina y se convirtió en un escritor leído en todo el mundo, traducido a 20 idiomas.

Identificamos a Cercas por la minuciosidad de su observación de momentos y personajes históricos en libros como 'Anatomía de un instante', 'El Impostor' o, el último, reconocido con el premio André Malraux, 'El Monarca de las sombras'. Pero también lo conocemos por su vigor como polemista, y de hecho es imposible charlar con Cercas sin que la política asome a la conversación, especialmente en un momento tan convulso como este. "El nacionalpopulismo no es fascismo, porque la historia no se repite nunca exactamente, usa máscaras distintas. Para mí, el nacionalpopulismo es una especie de máscara posmoderna, y de momento no tan dañina, de los totalitarismos de los años 30".

Para Cercas es inapelable que vivimos en la dictadura del presente, propiciada por el abrumador poder de los medios de comunicación. "Y uno de los efectos secundarios de ese poder es que el presente es ahora, y lo que ocurrió hace tres horas es ya pasado. Y lo que ocurrió hace tres semanas es la prehistoria y no tiene absolutamente nada que ver con el presente. Así, para mucha gente, se crea una ilusión de que el pasado está en las bibliotecas y los archivos y que interesa solo a bibliotecarios y a algún friki como yo, pero que no tiene relación alguna con el presente. Esto es un disparate. Porque el pasado es una dimensión del presente. Sobre todo cuando hay recuerdos y supervivientes de ese pasado. Sin esa dimensión el presente está mutilado".

Como el propio Cercas reconoce, "el escritor es un rompepelotas". Nosotros preferimos llamarlo conciencia crítica de nuestro tiempo, aunque rompepelotas tenga más punch.