El club de los invisibles

Hoy que se elige nuevo director, o directora…ya veremos…de la real academia española de la lengua, pues no sé por qué pero llevo todo el día con refranes, con frases hechas y con dichos rondándome por la cabeza. Y hay uno, muy certero, que dice: “no hay peor ciego que el que no quiere ver”. Y a mí me parece muy oportuno.

La otra noche, después de que Isaías Lafuente presentara su libro “Esclavos por la patria”, que por cierto, aprovecho para volver a recomendar, cuando salimos de la librería “Méndez” nos fuimos unos cuantos a la Plaza Mayor para celebrarlo. Serían sobre las nueve de la noche.

Dos horas más tarde, cuando salimos del restaurante, de “Casa María”, los soportales de esa plaza mayor tan hermosa y tan cargada de luces navideñas, los soportales se habían convertido en un dormidero para decenas de personas con cartones, mantas y cualquier otro recurso que les protegiera del frío. Y utilizo la palabra “dormidero” con toda la intención porque ya sé que el diccionario de la Rae lo reserva sólo para lugares donde duerme el ganado o donde se recogen las aves silvestres y estoy hablando de personas; pues precisamente por eso. Porque entre nosotros, sobre todo en ciudades grandes como Madrid sobreviven personas a las que no tratamos como tales y que por norma nos parecen invisibles, básicamente porque no las queremos ver.

Bueno, pues resulta que anoche centenares de voluntarios se desplegaron por Madrid para, al menos, elaborar un censo de la gente que duerme en la calle. Eso ya se hace también en otras ciudades: en Bilbao, en Zaragoza, en Barcelona…en muchos sitios, pero…vuelvo al comienzo y al significado del refrán: ¿de verdad les vemos…o apartamos voluntariamente la vista? No estaría mal pararse un momento a pensarlo. A pensarlo y a ser honestos con la respuesta.