Keko: "No sé cómo se le gana al Atleti, como mínimo hay que igualar su intensidad que es máxima"

Keko Gontán llegó al Real Valladolid en el mercado estival con el fin de darle experiencia y calidad a un equipo que acaba de ascender desde la categoría de plata. Este sábado, el madrileño jugará un partido muy especial. Recibirá en el José Zorrilla al club que fue su casa, el Atlético Madrid.

“Sí, me queda mucho del Atlético. Todo. Debute y no tuve la suerte de vestir la camiseta, pero yo soy aficionado del Atlético, lo sigo y nunca se sabe, pero esperemos que el sábado se cumpla la ley del ex”, dijo el que debutaría con Aguirre con tan solo 16 años, hace ya una década.

“En aquella época el Atlético estaba en transición y con bastante crisis. No era el momento de que debutaran los canteranos, había mucho cambio de entrenador, cada partido se la jugaban…”, subrayó.

A pesar de afirmar poder marcarle a los rojiblancos, no tiene claro si lo celebraría: “No sé si la gente que está en el club se acordará. No sé si lo celebraría, depende del gol, de la situación…”.

Con 26 años, Keko ya ha pasado por 16 equipos, siendo un veterano ya en Primera División: “Era un nómada en otra vida (risas). El fútbol te ofrece estas cosas y yo me las tomo para bien. A uno le hubiera gustado crecer en la cantera del Atlético y estar hasta que se retire, pero eso solo son diez privilegiados”.

Sobre si existía una fórmula para ganar a los de Simeone, el de Brunete afirma que si la hay, él no la sabe: “No he tenido la suerte de ganarles. Es cierto que mínimo hay que igualar su intensidad que es máxima. A partir de ahí que tengas suerte, que ellos no tengan el día, acaben de jugar la Champions y mil historias…”.

El centrocampista tiene claro que no rechazaría una llamada de su exequipo: “Por supuesto. Me lo he imaginado y me encantaría. En el fútbol nunca se sabe”.

Finalmente habló del que es su presidente, Ronaldo Nazario, viéndole como una figura muy positiva para el club: “Creo que va a mejorar mucho el club a nivel de visibilidad. Los resultados han sido positivos, no ha habido crisis. Es cercano con nosotros y todos son buenas caras y buenas sintonías”.